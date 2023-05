Openda règne sur la Ligue 1 ! Nouvelle récompense pour le Belge

Dans un RC Lens dauphin du PSG en Ligue 1, Lois Openda fait assurément partie des meilleurs joueurs. La preuve, à nouveau, avec un mois d'avril prolifique : 3 buts et 1 assist sur trois semaines, dont un doublé en 16 minutes dans la victoire 3-0 face au Monaco de Philippe Clément.

Cela valait bien une récompense de joueur du mois, pour la deuxième fois consécutive.

Openda, arrivé l'été dernier à Lens en provenance de Bruges - qui l'avait auparavant prêté au Vitesse Arnhem -, en est désormais 19 buts et 3 assists en 35 matchs de Ligue 1. Et s'il gagnait aussi ce prix pour le mois de mai, où il est déjà à deux buts en trois matchs ?

LOÏS OPENDA IS THE PLAYER OF THE MONTH FOR THE 2ND CONSECUTIVE TIME 🤯🇧🇪 pic.twitter.com/rgcezYtq1h