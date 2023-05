Coup de tonnerre en Premier League : un international anglais suspendu 8 mois

La loi est dure, mais c'est la loi. Alors qu'il connait une saison record avec Brentford, Ivan Toney va connaître un sérieux coup d'arrêt.

Auteur de 20 buts en Premier League avec Brentford depuis le début de saison (au point de connaître ses premières minutes de jeu avec les Three Lions en mars), Ivan Toney était dans le viseur de la justice depuis quelques mois. En cause, une affaire de paris illégaux entre 2017 et 2021.

La sanction infligée par la fédération anglaise est tombé : l'attaquant est suspendu de toute activité liée au football pendant huit mois, soit jusqu'en janvier 2024. Il sera toutefois autorisé à s'entraîner lors des quatre derniers mois de sa suspension. Le troisième meilleur buteur du championnat anglais devra également payer une amende de plus de 57 000 euros.