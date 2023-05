"Il a de bonnes chances de réussir en Premier League" : Christian Burgess élogieux envers un coéquipier

La bonne saison de l'Union Saint-Gilloise permet à tout le monde de se montrer. Y compris à Simon Adringra, prêté par Brighton.

Il s'était distingué par un but exceptionnel contre Saint-Trond dès la première journée avant de confirmer. Auteur de 14 buts et 14 assists toutes compétitions confondues, Simon Adingra a mis tout le monde d'accord, malgré la concurrence de Loïc Lapoussin sur le côté gauche, occupant un rôle plus axial au détriment de Yorbe Vertessen.

Prêté par Brighton, il devrait retourner en Angleterre en fin de saison. Pour Christian Burgess, le joueur ivoirien a tout pour s'y imposer : "Je pense que Simon a de grandes chances de réussir en Premier League. C'est un grand talent, il a beaucoup de capacités. J'espère qu'il fera une bonne pré-saison et qu'il aura sa chance. Il est encore jeune et a tout le talent nécessaire, c'est certain. Comme tous les jeunes joueurs, il a du travail devant lui, mais ils sont bons pour ça à Brighton" déclare-t-il sur le site internet du club britannique.

Après Kaoru Mitoma et Deniz Undav (auteur de trois buts sur les quatre derniers matchs), Brighton pourrait confirmer par un nouvel exemple l'efficacité du partenariat avec l'Union Saint-Gilloise.