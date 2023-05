Pep Guardiola : "Courtois aurait mérité le Ballon d'Or"

Ce mercredi, Thibaut Courtois aura fait ce qu'il pouvait. Le Belge ne pourra malheureusement pas éviter la défaite des siens et l'élimination.

Pas de quoi ternir la (les) saison de Courtois, en très grande forme depuis plusieurs mois. Le Belge est clairement l'un des meilleurs gardiens du monde, voire le meilleur selon certains.

En interview d'après-match ce mercredi, c'est Pep Guardiola qui s'est montré très élogieux envers le Belge. "S'ils avaient offert à Courtois le Ballon d'Or 2022 à la place de Karim Benzema, cela aurait été mérité", a lancé le Catalan à propos de Courtois, 7e du dernier Ballon d'Or. Une maigre consolation, tout de même.

🗣 Pep Guardiola: "If they had given Courtois the Ballon d'Or last year it would have been deserved." @MovistarFutbol pic.twitter.com/K1hldOQRxk