Plusieurs grands clubs européens s'arrachent cet ancien Trudonnaire

Daichi Kamada (26 ans) va animer le prochain marché des transferts. Depuis que ce dernier a annoncé son départ de Francfort, les prétendants n'ont fait qu'affluer de plus belle.

Selon le grand spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Kamada serait suivi par le Borussia Dortmund et l'AC Milan. Les deux clubs auraient déjà pris contact et discuté avec les représentants de Kamada.

Selon Romano, l'AC Milan semble actuellement tenir la corde. Kamada serait désireux de rejoindre les Rossoneri, qui pourraient très bientôt prendre une décision.

AC Milan will make decision soon on Daichi Kamada as potential free agent signing. Talks took place with his representatives, player keen on the move but it's up to the club. 🔴⚫️🇯🇵 #Milan



Kamada has been approached by Borussia Dortmund too but nothing agreed or signed yet. pic.twitter.com/reme3erVgU