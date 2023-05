L'AZ en a marre

L'AZ réagit aux incidents survenus dans les tribunes après le match contre West Ham United. Les joueurs d'Alkmaar ont publié un communiqué officiel dans lequel le club qualifie la soirée de "noire comme de l'encre" et annonce qu'il poursuivra les émeutiers et prendra des mesures.

L'AZ a été battu 0-1 par West Ham jeudi soir, après quoi un groupe de prétendus "supporters" a entraîné la violence. Ce groupe a attaqué des supporters de West Ham et des membres de la famille des joueurs, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Alors que tout le monde espérait une soirée historique en Europe, elle s'est transformée en une nuit sombre en raison des événements qui ont suivi le coup de sifflet final. Cette soirée restera malheureusement marquée par la honte, non pas à cause du football, mais en raison du comportement de certaines personnes. "Nous ne pouvons malheureusement pas qualifier ces personnes de "supporters", peut-on lire sur le site internet du club.

Ce qui s'est passé dépasse toutes les limites. Le club présente une fois de plus ses sincères excuses à West Ham United et à tous les milliers de supporters bien intentionnés de l'AZ qui ont également été perturbés par ces comportements", poursuit le communiqué de l'AZ. "L'AZ est un club civilisé où l'esprit sportif, les normes et les valeurs sont primordiaux. En collaboration avec les autorités compétentes, le club fera tout son possible pour identifier ces individus et prendre les mesures nécessaires, indique le communiqué.

Plus tôt, le directeur général Robert Eenhoorn avait également réagi à l'incident, qui a également suscité de vives critiques en Angleterre.