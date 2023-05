Un accord avec le Club de Bruges ? Ronny Deila livre sa version des faits

Le futur de l'entraîneur norvégien s'est invité en conférence de presse après la défaite 3-0 à Westerlo. Des interrogations qui agacent le principal intéressé.

La question était déjà sur toutes les lèvres pendant la rencontre, elle est revenue avec plus de véhémence encore dans l'après-match : Ronny Deila a-t-il un accord avec la direction du FC Bruges ? L'actuel entraineur du Standard a abordé le sujet de lui-même en conférence de presse : "Ma situation a beaucoup fait parler, et c’est assez frustrant d’une certaine manière, car tout ce qui a été écrit à propos d’un accord que j’aurais avec Bruges est faux. Il n’y a rien avec Bruges, et il n’y a pas de contacts entre les clubs. J’ai un contrat au Standard, et je suis content de ma situation".

L'entraîneur a manifesté un agacement certain quant à toutes ces questions l'entourant: "Comme je l’ai déjà dit pour des joueurs, chez nous : il peut y avoir de l’intérêt, mais de mon côté il n’y a pas d’accord avec Bruges. Vous croyez qui ? La presse ou moi ?”. Le futur nous apprendra s'il s'est montré sincère.