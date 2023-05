Un joueur qui a marqué l'histoire de Bruges s'offre un dernier défi pour le moins surprenant

Joueur de Bruges entre 2008 et 2012, puis entre janvier et mai 2021, Nabil Dirar vient de s'engager... en quatrième division danoise.

Il a marqué l'histoire du Club de Bruges. 158 matchs, 19 buts et 45 passes décisives, Nabil Dirar était un pion essentiel en Venise du Nord entre 2008 et 2012. Joueur technique et toujours amusant à regarder, l'ancien international marocain (46 sélections) était sans club depuis son départ du SC Chabab Mohammédia, actuel 13e de D1 marocaine, en novembre 2022.

Désormais âgé de 37 ans, l'ailier droit ne veut pas encore raccrocher les crampons et s'offre un dernier challenge... pour le moins surprenant. Nabil Dirar a en effet signé à Ishoj IF, club de... quatrième division danoise.