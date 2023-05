L'homme du match en pleine progression

Les équipes belges à la recherche d'un talentueux attaquant auraient tout intérêt à inscrire Nene Dorgeles sur leur liste de joueurs à surveiller.

Cette affirmation s'est une fois de plus vérifiée lors de la confrontation entre Westerlo et le Standard. Deux buts ont été marqués, plus un refusé pour hors-jeu. Ce qui ressort de chaque action, c'est une finition impeccable. De plus, le joueur malien garantit beaucoup de mouvement.

"Je suis très satisfait d'avoir pu être efficace", déclare humblement le jeune talent qui a été désigné homme du match. "C'est ça, deux buts. Homme du match ? Je ne sais pas", ajoute modestement Nene avec un sourire aux lèvres. "C'est grâce à l'équipe que je peux réaliser de telles performances."

Des progrès sont également à souligner. Ce jeune homme de 20 ans en est maintenant à 13 buts. "Je pense que c'est une belle saison pour moi aussi. Il s'agit de travailler dur et de continuer à progresser. Personnellement, j'estime que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir."

Quant à l'équipe, il ne lui reste plus grand-chose à accomplir cette saison. Il ne reste que le match à domicile contre La Gantoise et le match à l'extérieur contre le Cercle de Bruges. "Nous allons rester concentrés et essayer de remporter les deux dernières rencontres."