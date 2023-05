Eden Hazard va-t-il recevoir une nouvelle chance au Real Madrid ?

L'absence d'Hazard pour la rencontre face à Valence de dimanche dernier était due, selon la presse espagnole, à un problème à la cheville.

En marge de la rencontre face au Rayo Vallecano, ce mercredi à 19h30, Eden Hazard a réintégré le groupe.

Eden Hazard - 6 matchs de championnat disputés cette saison - recevra-t-il à nouveau sa chance de la part de Carlo Ancelotti pour ce match ? Au vu de la position du Real en Liga (3e, à un point de l'Atlético), on attend de voir...

📋✅ Our squad for the match 🆚 @RayoVallecano.#RealMadridRayo pic.twitter.com/yCxFcttrlU