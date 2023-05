L'Inter Milan et Lukaku remportent la Coupe d'Italie !

Et de une finale sur deux remportée par l'Inter Milan. Ce mercredi, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont remporté la finale de la Coupe d'Italie face à la Fiorentina (1-2).

A deux semaines et demi de sa finale de la Ligue des Champions, l'Inter pouvait faire le plein de confiance en remportant d'abord celle de la Coppa Italia, face à la Fiorentina.

Les Intéristes, avec Lukaku sur le banc, étaient pourtant cueillis à froid dès le début de match. Sur un centre parfait d'Ikoné, Nico Gonzalez mettait les Florentins aux commandes (1-0, 3e).

Les Milanais s'en remettaient alors à leur buteur maison, Lautaro Martinez. D'abord oublié par la défense de la Viola et idéalement servi par Brozovic, l'Argentin égalisait (1-1, 29e). Le champion du monde bénéficiait ensuite d'un superbe centre de Barella, et inscrivait un doublé d'une reprise de volée instinctive et imparable (1-2, 37e).

La Fiorentina poussait en seconde mi-temps et se créait plusieurs situations. L'Inter se montrait dangereux en contre. Peu de temps avant l'heure de jeu, Lukaku montait à la place de Dzeko avec une seule mission : inscrire le but du break.

A la 66e, dans une position de pivot, Lukaku se retournait et lâchait une frappe puissante que le gardien de la Fiorentina, Terracciano, avait bien du mal à négocier. Nicolas Gonzalez alertait Handanovic, qui détournait en corner (73e). Biraghi tentait de loin, cela passait de peu au-dessus (75e).

La fin de match s'enflammait. Lukaku, bien rentré, sa baladait dans la défense de la Fiorentina et centrait en retrait vers Gosens, qui loupait l'immanquable (77e). Cabral pensait égaliser sur une erreur d'Handanovic, mais une faute était sifflée - heureusement pour le gardien de l'Inter. Le Slovène sortait un arrêt énorme devant Jovic dans la foulée (79e). Le même Jovic manquait une occasion énorme en plaçant sa reprise de la tête juste à côté du poteau (82e).

La Fiorentina passait tout près d'arracher les prolongations, mais les Nerazzurri tenaient finalement bon jusqu'au coup de sifflet final. L'Inter remporte la 9e Coupe d'Italie de son histoire.