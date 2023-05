Fergal Harkin déçu : "Ronny Deila aurait dû rester, il est parti trop tôt"

Ce jeudi après-midi, le Standard de Liège a officialisé le départ de son entraîneur Ronny Deila au Club de Bruges.

Après avoir dirigé les entraînements de mardi et mercredi, Ronny Deila a annoncé ce jeudi matin son choix de rejoindre le Club de Bruges où il a paraphé un contrat de trois saisons. Après avoir annulé la conférence de presse d'avant match contre le Cercle programmée à 12h45, le Standard de Liège a officialisé le départ de son entraîneur et a organisé une conférence de presse à Sclessin (14h30) pour évoquer la situation.

"Je pensais que Ronny Deila était l'entraîneur idéal pour ce club"

Après le directeur général du Standard de Liège Pierre Locht, c'était au tour de Fergal Harkin de prendre la parole. "Je pensais que Ronny Deila était l'entraîneur idéal pour ce club. Maintenant, nous allons chercher un profil encore meilleur. D'un point de vue personnel, je ne veux pas parler du choix de Ronny. Sur le plan professionnel, je trouve cela très difficile. Je pensais que Ronny et moi nous étions mis d'accord pour un projet de trois ans. Je pense qu'il est parti trop tôt. Est-ce que je comprends sa décision ? Non, je pensais qu'il devait rester. Il était dans le plus grand club de Belgique. Pour moi, il aurait dû rester", a lâché le directeur sportif des Rouches en conférence de presse.

"La saison prochaine, notre ambition est de jouer les Playoffs 1"

"Il m'a informé qu'il y avait des négociations avec le Club de Bruges. Jusqu'à hier, j'étais convaincu de pouvoir le convaincre de rester. La clause libératoire (deux millions d'euros, ndlr) dans le contrat de Deila est en adéquation avec le marché. Je ne regrette pas qu'elle ait été incluse, c'est comme ça que ça se passe avec les contrats. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit levée dès cette saison. Nous avons une liste de successeurs potentiels. Mais je ne veux pas parler de noms pour l'instant. Ronny a donné de l'espoir aux supporters. Nous devons le remercier, mais maintenant c'est à nous de trouver un meilleur entraîneur. La saison prochaine, notre ambition est de jouer les Playoffs 1", a souligné l'Irlandais âgé de 45 ans.

L'ancien directeur marketing de Manchester City n'a pas voulu commenter le comportement du Club de Bruges. "Il faut leur poser la question soi-même. Est-ce que je me réjouis déjà de notre match à domicile contre le Club la saison prochaine ? Je me réjouis de tous nos matches à domicile.