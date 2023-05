Obbi Oularé veut prendre sa revanche : "Je le montrerai à tout le monde"

Bientôt la fin des galères pour Obbi Oularé ? L'ancien attaquant du Club de Bruges et du Standard, après une saison et demie à nouveau pourrie par les blessures, veut se relancer au Lierse.

Dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen, Obbi Oularé a évoqué son passage au RWDM, où il n'a joué qu'une seule rencontre cette saison après s'être gravement blessé pendant presque un an.

"J'avais eu une bonne préparation. Tout se passait bien, je m'attendais à une saison réussie. Mais les choses se sont à nouveau déroulées différemment. Je suis de nouveau apte à jouer depuis janvier, mais mon rôle au RWDM s'est limité à un remplacement lors du dernier match de la phase classique au Beerschot. C'est logique. Je ne peux pas reprocher grand-chose à l'entraîneur. L'équipe fonctionnait à merveille, il n'y avait aucune raison de changer", a regretté Oularé.

A 27 ans, Oularé veut définitivement se relancer. Cette semaine, il a rejoint le Lierse, pensionnaire de Challenger Pro League. Le Lierse est un bon club. J'aime la vision et le projet. Dès le premier entretien, je me suis senti très à l'aise dans ce club. Je pense que c'est important. J'ai 27 ans. Je dois faire passer la progression de ma carrière avant l'argent", a-t-il déclaré.

Oularé, promis jeune à un bel avenir, veut prendre sa revanche et montrer qu'il reste encore un attaquant de haut niveau. "J'ai eu ma part de blessures. Je suis déjà très motivé. Je veux me remettre en selle. Je veux être plus que le fils de (Souleymane Oularé, nda). Avoir mes propres succès. Le grand défi pour moi est d'y parvenir", a lancé l'ancien international espoirs. "Je n'ai pas perdu la main et je vais le montrer à tout le monde."