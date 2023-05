Après Maxim De Cuyper, un autre grand talent belge va tenter de se révéler à Westerlo

Arthur Piedfort (18 ans) est officiellement un joueur du KVC Westerlo. Le jeune défenseur central formé au PSV Eindhoven arrive librement, après une saison qui l'a vu notamment faire ses débuts en D2 néerlandaise avec le Jong PSV.

Piedfort, international U18, a signé pour 4 saisons au Kuipje. Il va tenter de suivre les exemples de Maxim De Cuyper et Thomas Van den Keybus, qui se sont totalement révélés cette saison sous les couleurs de Westerlo.

➡️ Incoming reinforcement for our defence 💪

Welcome to KVC Westerlo Arthur! ✍️



👉 https://t.co/rYHVpV5WXt#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/4KWKHCmHxg