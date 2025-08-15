La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise ne compte plus sur Andri Gudjohnsen. L'attaquant islandais est invité à se trouver un nouveau club.

L’intérêt pour Andri Gudjohnsen ne cesse de grandir. Après le Lech Poznan en Pologne et Preston North End en Angleterre, c’est au tour du FC Utrecht de se positionner.

Le Lech Poznan a été le premier club à se manifester pour l’attaquant, suivi de Preston North End. Le club anglais doit combler un manque en attaque à cause de la blessure de Daniel Jebbison.

🇮🇸 Things are moving for Andri Guðjohnsen!



🔵🦬 KAA Gent open the door to a departure.



🔴⚪️ Clubs most interested yet are FC Utrecht and Preston North End.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dutch side are in advance at the moment…



⏳ Wait&See… #pnefc #mercato #JPL pic.twitter.com/Bltq0CcMaR — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 14, 2025

D’après Sacha Tavolieri, le FC Utrecht s’est ajouté à la liste des prétendants. Le club néerlandais s’est assuré samedi soir une place en phase de groupes européenne en validant son billet pour les barrages de l'Europa League.

La Gantoise n'est pas contre une vente

Certains joueurs jusque-là considérés comme indispensables pourraient obtenir un bon de sortie. La direction anticipe déjà en cherchant de nouveaux renforts.

La valeur de Gudjohnsen est estimée à deux millions d’euros selon Transfermarkt. L’Islandais est sous contrat avec La Gantoise jusqu’en juin 2028.