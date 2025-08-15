Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Ces dernières semaines, Westerlo a enregistré plusieurs départs importants. Et le mercato n'est peut-être pas terminé : un autre gros transfert pourrait encore se concrétiser d'ici trois semaines...

Cet été, Jordan Bos a quitté Westerlo. Matija Frigan est sur le point de finaliser un gros transfert. Les regards se tournent désormais vers Tuur Rommens.

Intérêt étranger pour Rommens

"Est-ce que je vais partir ? Je garde mon joker. Tant que je porte le maillot de Westerlo, je donne tout", a déclaré le latéral à propos d’un éventuel transfert à l’étranger.

Le Belge de 26 ans attire depuis longtemps les convoitises. Désireux de franchir un cap dans sa carrière, il figure sur les tablettes de clubs italiens et allemands.

Rommens va-t-il lui aussi quitter Westerlo

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Mais un départ d’ici la fin du mercato reste une possibilité, sans que ça ne trouble l’entraîneur Charaï.

"Est-ce que je crains qu’il parte ? Je ne crains rien. À Westerlo, tu sais que tu peux te retrouver dans ce genre de situation. Il ne faut pas en faire tout un drame", a confié le coach à la Gazet van Antwerpen.