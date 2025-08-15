Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Mohammed Fuseini prolonge son aventure avec l'Union Saint-Gilloise. L'ailier ghanéen de 23 ans s'affirme comme un élément clé pour l'avenir du club bruxellois.

Excellente nouvelle pour l’Union Saint-Gilloise et ses fidèles supporters. Mohammed Fuseini a choisi de prolonger son aventure bruxelloise. L’ailier ghanéen de 23 ans a signé jusqu’en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire.

Arrivé en 2022 en provenance du Sturm Graz pour 2 millions d’euros, il s’est imposé petit à petit. Sa valeur marchande a plus que doublé depuis. Selon Transfermarkt, elle est estimée à 4,5 millions d’euros.

La saison dernière, Fuseini a inscrit 11 buts et delivré 3 passes décisives. Il a été d'une grande aide lors des Champions Play-Offs en inscrivant des buts contre Anderlecht et l'Antwerp.

Sous le maillot du Ghana, il a connu deux sélections et a eu le bonheur d’inscrire son premier but face à Trinité-et-Tobago. Pour les connaisseurs, ce pays avait participé à la Coupe du monde 2006.

L’Union Saint-Gilloise continue de bâtir son projet avec cohérence. En prolongeant ses jeunes talents, le club sécurise son avenir tout en conservant des joueurs clés capables de faire la différence.