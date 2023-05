L'Union saura bientôt si elle peut construire son nouveau stade

Les Unionistes sauront avant le 21 juillet s'ils peuvent lancer la construction de leur nouveau stade. Selon le secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet, la tendance est plutôt positive.

Depuis son retour en Jupiler Pro League, l'Union cherche quitter un Parc Duden mythique mais dans lequel elle n'a même pas pu disputer ses rencontres européennes. Cela fait de nombreux mois désormais que le dossier d'un nouveau stade est sur la table et les Unionistes seront bientôt fixés.

Invité de l'émission 'Bonjour Bruxelles', le secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet s'est dit positif quant à la construction de ce nouveau stade, dans la commune de Forest. Le club bruxellois considère le site du Bempt comme idéal, grâce à sa localisation dans la commune dans laquelle il souhaite rester et son accès proche au ring, mais une offre de 3.5M€ n'a pas été jugée suffisante par le conseil municipal.

"Nous connaissons les points de vue du club et des municipalités. Les discussions peuvent commencer. La décision devrait être prise pour le 21 juillet, au plus tard. Pour moi, c'est plutôt 'oui'. Les gens bien trouvent toujours des solutions aux problèmes" a déclaré le secrétaire d'État.

Outre l'offre insuffisante, la commune a jugé que la construction de ce stade pourrait causer des problèmes environnementaux et de mobilité. L'Union s'est défendue en prétextant que le site se trouve dans la bonne zone de sports et loisirs pour la construction d'un nouveau stade et que la mobilité ne devrait pas poser de problème. Dénouement cet été, donc.