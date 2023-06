Après les folles accusations de John Textor, Thierry Dailly prépare sa riposte !

Thierry Dailly a été démis de ses fonctions au RWDM. Mais le désormais ex-président molenbeekois ne se laissera pas faire par John Textor.

Ce mercredi, John Textor, via un communiqué officiel, lâchait une bombe. Le propriétaire du RWDM renvoyait Thierry Dailly de son poste de président du club, lui qui était aux manettes depuis 8 ans et a ramené le RWDM des divisions amateurs à la D1A.

L'homme d'affaires américain accompagnait ce licenciement d'accusations gravissimes : détournement de fonds, comportement violent, abus de pouvoir et perturbation de la bonne gouvernance du club, actions et déclarations incompatibles avec les valeurs du club.

Thierry Dailly ne se laissera pas faire, comme on pouvait s'y attendre. Contacté par la RTBF, il s'est dit "choqué" et prépare sa réponse via ses avocats dans les prochains jours. L'ex-président du RWDM assure qu'il dispose de toutes les preuves nécessaires pour répondre aux accusations de John Textor.