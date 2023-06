Après une saison ratée, Youri Tielemans est face à un choix crucial

Enfin, Youri Tielemans va quitter Leicester City. Après des années de rumeur de transferts, le Diable Rouge part libre...et sur sa plus mauvaise saison.

Quand Youri Tielemans sort l'inévitable phrase cliché "Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir" aux supporters de Leicester City, il ponctue sa vidéo d'adieux aux fans d'une drôle de manière. En effet, le Diable Rouge ne mentionne même pas la saison actuelle et la descente qui s'ensuit, preuve indéniable que la vidéo a été réalisée...avant la relégation. La décision de Tielemans était prise, et elle est logique.

Logique, voire tardive : c'était clairement la saison de trop pour Tielemans chez les Foxes. Une saison de moindre facture, la moins bonne de sa carrière si l'on excepte sa période en tant que réserviste à Monaco.

En un an, la valeur marchande de Tielemans a chuté de...25 millions d'euros ; s'il faut prendre dans cette chute le fait que son contrat arrivait progressivement à son terme, il s'agit d'une dégringolade étonnante. L'étoile du Belge a pâli en même temps que celle de tout Leicester City.

Cependant, gratuit et au vu de ce qu'il a déjà prouvé en Premier League, Youri Tielemans reste une belle affaire. Selon Fabrizio Romano, plusieurs clubs sont sur le coup, sans surprise. Mais le Diable Rouge a intérêt à faire le bon choix.

Sa seule chance au top anglais ?

Idéalement, Tielemans devrait rejoindre un club jouant l'Europe, si possible la Ligue des Champions - Newcastle, Manchester United ou Liverpool seraient des pistes intéressantes...s'il réussit à passer le palier qu'on le pense depuis si longtemps capable de passer.

Mais un échec pourrait coûter cher. En plus d'être une seconde saison manquée d'affilée, cela bloquerait de nouveau Youri dans un long contrat (disons, jusqu'en 2027 ou 2028) qui fera remonter sa valeur marchande réelle bien plus haut que ce qu'un autre club, moins huppé, serait prêt à mettre. C'est souvent comme ça qu'une carrière stagne en Angleterre.

Qui plus est, dans moins d'une semaine maintenant, Domenico Tedesco révélera sa liste ; il y a de fortes chances que Youri Tielemans y figure...mais sera-t-il titulaire chez les Diables ? Lui que l'on voyait comme un futur pilier et même potentiel capitaine de la sélection fait face à une concurrence très élevée à son poste. Pour le dire clairement : il n'est pas indispensable. Un mauvais choix de club, et un rôle de cadre en sélection s'éloignera aussi pour de bon...