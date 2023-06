Changement d'arbitre pour le duel KDB-Lukaku ? L'UEFA ouvre une enquête !

Szymon Marciniak pourrait ne pas arbitrer la finale de la Ligue des Champions le 10 juin prochain. L'arbitre polonais est accusé d'avoir pris part à un meeting d'extrême droite.

La finale de la Ligue des Champions va-t-elle être arbitrée par un autre homme que Szymon Marciniak, désigné par l'UEFA ? Des allégations ont en effet fait ouvrir une enquête par l'instance européenne. En cause : la participation de Marciniak à un meeting organisé par Slawomir Mentzen, chef du parti de la Confédération et antisémite notoire.

L'arbitre polonais de 42 ans, qui avait dirigé la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, risque donc de se voir écarté par l'UEFA. Contactée par le Guardian, celle-ci a en effet assuré être très attentive au dossier.

"L'UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents. L'UEFA et l'ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain, après avoir examiné toutes les preuves", a communiqué l'UEFA (traduction : L'Equipe).