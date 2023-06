Eden Hazard sera mis à l'honneur le 17 juin contre l'Autriche !

L'Union Belge a annoncé ce vendredi qu'Eden Hazard, qui avait annoncé sa retraite internationale à la suite de l'élimination précoce en Coupe du Monde, serait présent le 17 juin prochain au Stade Roi Baudouin.

Le désormais ex-capitaine emblématique des Diables Rouges, 126 caps et 33 buts en sélection, va ainsi pouvoir faire ses adieux au public belge. Un moment qu'on imagine très émouvant, mais aussi festif : l'Union Belge annonce en effet un DJ, un tifo géant dans les tribunes et un tour d'honneur d'Eden dans une décapotable sur la piste du Stade Roi Baudouin.

