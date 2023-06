Qui pour remplacer les Diables sélectionnés pour l'Euro U21 dans la liste de Domenico Tedesco ?

Au mois de juin, les Diables affronteront l'Estonie et l'Autriche sans De Ketelaere, Debast, Lavia et Bakayoko, appelés par Jacky Mathijssen pour l'Euro U21. Quels joueurs pour les remplacer ? Éléments de réponse.

Ce jeudi, Jacky Mathijssen a dévoilé sa sélection provisoire pour l'Euro espoirs, qualificatif pour les Jeux Olympiques. L'entraîneur des Diablotins, qui avait promis de ne pas déforcer la sélection U19, a repris quatre Diable Rouges : Zeno Debast; Roméo Lavia, Charles De Ketelaere et Johan Bakayoko.

Mardi prochain, ce sera au tour de Domenico Tedesco de révéler sa liste pour le rassemblement des A, qui recevront l'Autriche avant de se rendre en Estonie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Comment combler ces quatre absences ? Y aura-t-il plus de joueurs de notre championnat qu'au mois de mars (2, dont Debast repris cette fois avec les Espoirs) ? Éléments de réponse.

Debast pas remplacé, enfin la première de Mike Trésor ?

Appelé pour la première fois au mois de septembre dernier, le défenseur d'Anderlecht n'a plus reçu de temps de jeu depuis l'amical contre l'Égypte au mois de novembre, malgré sa présence lors de la Coupe du Monde et au mois de mars. En l'absence de prétendant solide, le défenseur de 19 ans pourrait donc ne pas être numériquement remplacé à son poste pour privilégier la sélection d'un joueur offensif supplémentaire.

Au milieu de terrain, le fraîchement libre de tout contrat Youri Tielemans fera plus que vraisemblablement son retour. Un petit peu plus haut sur l'échiquier, le meilleur passeur du championnat de Belgique Mike Trésor ronge son frein et s'apprête à saisir crânement sa chance.

Laissé de côté par Tedesco il y a trois mois, le Limbourgeois pourrait profiter des absences pour enfin devenir Diable Rouge, d'autant qu'un Dennis Praet pourrait aussi perdre sa place.

Doku revenu de blessure, la surprise Manuel Benson ?

Absent en mars, Jérémy Doku n'a pas été convoqué par Jacky Mathijssen et sera donc dans la sélection des A. Si Carrasco et Trossard se disputeront le côté gauche, Doku devrait remporter sa bataille pour le côté droit contre Saelemaekers mais devra aussi se défaire de Lukebakio, qui peut également évoluer en pointe.

Peu de surprise jusque-là, mais nous avons envie de citer Manuel Benson dans les outsiders. Auteur de 12 buts en 33 rencontres avec Burnley, le natif de Lokeren (26 ans) a été un grand artisan du titre des Clarets et pourrait surfer sur la vague de sa montée en Premier League pour recevoir sa première sélection internationale, lui qui a toujours porté les couleurs de la Belgique chez les jeunes malgré sa double nationalité angolaise.

Réponse le mardi 6 juin !