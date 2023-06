"Il me traite de voleur alors que c'est lui qui me doit de l'argent" : Thierry Dailly contre-attaque John Textor

Chaque jour apporte son lot de rebondissements au RWDM. Aujourd'hui, c'est à Thierry Dailly de réagir aux accusations de détournement dont il fait l'objet.

Hier, John Textor convoquait la presse pour prendre la parole et expliquer sa version des faits qui agitent le RWDM depuis plusieurs jours. Il a notamment confirmé ses accusations de détournements de fonds du club envers Thierry Dailly.

Le nouveau propriétaire du club molenbeekois accuse Dailly d'avoir détourné la somme de 400 000 euros. Le principal intéressé a réagi à ces accusations dans les pages de la Dernière Heure : "Le 24 mai 2022, j’ai avancé une somme de 400 000 euros pour payer le début des travaux car John Textor n’avait pas de liquidités. Il avait promis de me rembourser les 400 000 euros en juin. Ne voyant rien venir en juillet, je l’ai relancé et il m’a dit que je pourrais me rembourser lorsque les droits télés seraient versés au club. Le 2 septembre, je me suis donc remboursé le crédit de 400 000 euros, avec les intérêts, pour un total de 403 353,35 euros".

Thierry Dailly va même plus loin : selon lui, l'homme d'affaire américain doit encore régler une partie de ses dettes : "John Textor devait envoyer de l’argent pour couvrir les dépenses du club, ce qu’il n’a pas fait. Du coup, j’ai dû payer moi-même les salaires d’octobre et novembre (250 000 euros à chaque fois). S’il a remboursé une partie des dettes qu’il a envers moi, il reste un crédit en ma faveur de 650 000 euros, qu’il devait me rembourser pour le 31 décembre mais que j’ai accepté de ne recevoir que le premier juillet afin que le club obtienne la licence. Il me traite de voleur alors que c’est lui qui me doit de l’argent" déclare-t-il dans les colonnes du quotidien.

De nouvelles affiramation qui laissent entrevoir de nouvelles passes d'armes entre les deux hommes dans les jours à venir. Pour son grand retour en D1A, le RWDM n'avait vraiment pas besoin de cela.