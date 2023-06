La cote de Romelu Lukaku a bien remonté : un géant d'Europe a le Diable dans ses petits papiers

Romelu Lukaku a mis de longs mois avant de retrouver ses sensations et son meilleur niveau sous les couleurs de l'Inter Milan. Mais ces dernières semaines, le Belge est en feu avec 7 buts et 4 assists en 8 matchs de Serie A.

De quoi retrouver la confiance, mais malheureusement, l'avenir de Lukaku ne devrait pas se trouver à Milan. L'Inter n'a pas les moyens d'acheter son buteur, et Chelsea ne semble pas disposé à le prêter une saison de plus. La possibilité de voir Mauricio Pochettino donner sa chance à Romelu Lukaku est réelle.

Mais des options existent : ainsi, la Juventus suivrait le cas du Diable...mais pas que. Selon Sky Sports, rien moins que le Real Madrid songerait à Lukaku pour renforcer son attaque. Après le départ de Karim Benzema, la Maison Blanche a besoin d'au moins un attaquant, probablement 2 - un titulaire et une doublure de haut niveau.

Alors que Harry Kane est cité avec insistance à Madrid, Lukaku pourrait donc également y débarquer pour le concurrencer. Ce serait le transfert d'une vie pour notre attaquant...

❗️X News #Lukaku: Understand he could be offered to Real Madrid at a late stage in this transfer window. Ideas about a loan. As a possible top backup for #Benzema or as a replacement.



➡️ Pochettino is open to work with him but #CFC is still interested in Kane & Osimhen

➡️ A new… pic.twitter.com/gXejWncYGD