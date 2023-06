Les explications de Kevin de Bruyne sur la finale de Ligue des Champions et la pression qui en découle

Manchester City a l'occasion de remporter un triplé historique. Pour cela, il faudra s'imposer contre l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions, le 10 juin prochain.

Et de 2 ! Ce samedi, Manchester City a remporté la finale de FA Cup contre son rival de United et compte donc deux titres cette saison, après la Premier League remportée devant Arsenal. Auteur de deux nouvelles passes décisives, Kevin De Bruyne semble en lice pour remporter son premier Ballon d'Or et pourrait, comme l'ensemble de ses coéquipiers, réaliser un triplé historique.

Pour cela, City devra remporter la finale de Ligue des Champions, prévue le 10 juin à Istanbul contre l'Inter Milan. Défaits en finale contre Chelsea il y a deux ans, les Skyblues sont revanchards et veulent enfin remporter leur première C1. "Le match d'il y a deux ans n'a plus aucune importance. D'autres veulent en parler, mais on ne peut pas tout gagner chaque année" a lancé le capitaine des Diables en zone mixte après la finale.

Y aura-t-il une pression supplémentaire pour cette finale, City n'ayant jamais été champion d'Europe et ayant perdu sa première finale de C1 ? "Je ne pense pas que ça nous mette davantage de pression. On fera ce qu'il y a à faire et je pense qu'on doit profiter plus du moment. Nous voulons jouer notre meilleur match en espérant que ça soit suffisant."

Le fait que Manchester City puisse remporter le triplé est également sans importance pour KDB. "On en a à peine parlé dans le vestiaire. On ne peut pas parler de ça à l'avance. Maintenant que nous avons aussi remporté la FA Cup, nous savons que le triplé est envisageable" a conclu De Bruyne après le succès contre Manchester United.