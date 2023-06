OFFICIEL : Philippe Clément et Monaco, c'est fini !

Comme pressenti, Philippe Clément ne sera plus l'entraîneur de l'AS Monaco la saison prochaine. Le coach belge a été licencié au terme d'une saison ratée.

Récemment, Philippe Clément se disait "fatigué" au terme d'une saison faite de hauts et de (très) bas. Echecs en Coupe et en Europe et, au final, échec en championnat avec une sixième place : l'entraîneur monégasque n'avait plus d'arguments en sa faveur.

Sans surprise, l'AS Monaco a officialisé la nouvelle ce dimanche : Clément ne sera plus sur le Rocher la saison prochaine. La défaite contre Toulouse n'a fait que renforcer ce qui semblait déjà une certitude.