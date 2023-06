Une Ligue 1 à la sauce "Standard" la saison prochaine

Quatre entraîneurs passés par le bord de Meuse vont se croiser sur les bancs de Ligue 1 la saison prochaine.

Après une dernière journée folle en Ligue 2, Le Havre et Metz sont promus et rejoindront la Ligue 1 la saison prochaine. Le HAC, sous les ordres de Luka Elsner, ont dominé le championnat et logiquement remporté le titre.

Suite à la défaite de Bordeaux à Annecy il y a deux semaines et le match arrêté entre les Girondins et Rodez, Metz et Laszlo Boloni ont à leur tour retrouvé l'élite du football français.

Cette saison, deux anciens du Standard se sont déjà croisés sur les bancs de Ligue 1. Will Still, auteur d'une très grosse série d'invincibilité lors de son arrivée, sera vraisemblablement prolongé au Stade de Reims au même titre que Philippe Montanier, vainqueur de la Coupe de France avec Toulouse.

La saison prochaine, ce sont donc quatre coachs passés par Sclessin qui vont se retrouver en Ligue 1. Un championnat potentiellement amusant à suivre pour les Rouches.