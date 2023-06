Toby Alderweireld, la réussite du "projet Diable" anversois : qui sera le prochain ?

Toby Alderweireld et l'Antwerp ont réussi leur pari : l'ex-Diable Rouge a été brillant, l'homme de la saison, au point qu'on le regrette presque en sélection. Une réussite après plusieurs échecs, qui peut en inspirer d'autres ?

L'Antwerp a tenu été après été à ramener des joueurs emblématiques de notre football, d'anciens Diables qui pourraient asseoir la légitimité du Great Old à sa remontée en D1A. Jelle Van Damme en 2017, mais c'est le retour de Steven Defour en 2019 qui fait du bruit.

Problème : Defour comme Kevin Mirallas, arrivé en même temps, seront des échecs. Alors qu'en parallèle, Simon Mignolet débarque de Premier League pour porter le Club de Bruges et devenir l'un des meilleurs joueurs de Belgique, que Vincent Kompany fait le buzz à Anderlecht, l'Antwerp peine à se trouver un leader, un symbole.

Bien sûr, l'Antwerp frappera fort en ramenant Dieumerci Mbokani, en attirant Lior Refaelov et en faisant de lui un Soulier d'Or. Mais on se dit que quand Radja Nainggolan débarque au Bosuil en 2021, enfin, Paul Gheysens tient sa figure de proue, son "projet X".

De projet X, il en sera surtout question dans les afterparties du Ninja qui malgré quelques moments de brillance, ne sera que l'ombre du milieu de terrain qu'on espérait voir chez les Diables. L'échec est cuisant, et on se dit que la tactique consistant à aller chercher des (ex) internationaux belges a vécu.

Pourtant, l'été dernier, et alors que son binôme Jan Vertonghen débarque à Anderlecht, voilà Toby Alderweireld. Comme une évidence : l'Anversois pur jus à la cathédrale tatouée sur le bras arrive entouré de moins de doutes, et ceux qui en avaient sont vite détrompés. Une saison plus tard, Toby a porté l'Antwerp jusqu'au doublé et ce soir, le "Player of the Year" lors des Awards de la Pro League apparaîtra comme peu légitime car Alderweireld ne fait pas partie des 3 finalistes.

Et maintenant ?

La leçon à tirer, c'est que les grands noms peuvent encore apporter beaucoup à notre football même après un passage par la case préretraite, comme Alderweireld au Qatar. On en prend le pari : il ne sera pas le dernier.

Mais qui désormais ? Quels ex-Diables peuvent venir faire vibrer les terrains de JPL ? Marouane Fellaini a l'air parti pour rester en Chine jusqu'à ses 37 ans et la retraite. Dries Mertens s'éclate en Turquie. Origi, Januzaj, Praet paraissent un peu jeunes et encore capables de se relancer ailleurs en Europe.

Et si Thomas Meunier, qui n'a pas dit non à l'évocation de cette piste, était le prochain ? Ou Jason Denayer, perdu aux Emirats Arabes Unis ? Ils semblent les deux seules pistes réalistes pour les clubs souhaitant, comme l'Antwerp, Bruges ou dans une moindre mesure Anderlecht, ramener du Diable au bercail avec succès. Car aucun doux rêveur ne peut même croire à un Eden Hazard en JPL...