Teddy Teuma est cité sur le départ !

Teddy Teuma a vécu la plus grande déception de sa carrière dimanche, d'abord en se blessant, puis en voyant ses équipiers laisser filer le titre de champion. Désormais, le capitaine et métronome de l'Union Saint-Gilloise pourrait continuer sa carrière ailleurs.

Les dernières images de Teddy Teuma sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise pourraient bien être celles du capitaine unioniste en larmes sur le bord du terrain après sa sortie sur blessure. Sous contrat jusqu'en 2025, Teuma n'a jamais caché qu'il espérait passer un palier, que ce soit en termes de contrat à l'USG ou de carrière.

Du côté de la direction, on espère pouvoir conserver Teddy Teuma, mais on est également réaliste : en cas de belle offre, sportive comme financière, il sera impossible de conserver le milieu de terrain de 29 ans. Teuma reste sur une saison taille patron, avec 52 matchs disputés pour 14 buts et 17 assists.

Selon les informations de Romain Collet-Gaudin, journaliste pour Eurosport, cette belle offre serait venue du Stade Rennais. "Teddy Teuma devrait signer à Rennes", affirme-t-il. Pas de détails communiqués concernant un montant de transfert (Teuma est estimé à 5 millions par Transfermarkt).

S'il part, Teddy Teuma laissera un bilan de 164 matchs avec l'Union Saint-Gilloise avec 31 buts et 44 assists. Une empreinte indélébile laissée depuis sa signature en provenance du Red Star en 2019, et un retour en France par la grande porte...