Arthur Theate se livre sur ses choix de carrière et parle de son futur et des Diables

Le défenseur central, qui dispensait ce mercredi un entraînement aux jeunes joueurs de Melen dans le cadre du Melen Little Lions, s'est exprimé sur ses choix de carrière et son avenir, qu'il écrira bien au Stade Rennais la saison prochaine.

Aujourd'hui à Rennes, Arthur Theate a rapidement franchi les étapes entre Ostende, Bologne et la Ligue 1. Sa motivation ? Ses parents, sa famille et son ancrage local, à Melen, où il dispensait ce mercredi un entraînement aux jeunes joueurs du club dans le cadre du Melen Little Lions.

"Ma famille a toujours son mot à dire dans le choix de mon futur club. Il y a tellement de facteurs : la vie, les déplacements,... La famille, c'est la chose la plus importante pour moi. S'ils ne savent pas venir me voir, je n'irai pas. C'est compliqué pour cela à Rennes, mais il y a toujours des alternatives. Après Ostende, j'avais l'occasion de me rendre dans un club plus prestigieux que Bologne. Je suis allé là-bas parce que je pensais recevoir ma chance, je l'ai reçue et je l'ai saisie" lance Theate au micro de Walfoot.be.

La saison de la confirmation est la plus compliquée et je ne me suis pas rendu la tâche facile en signant en Italie"

Après une bonne première saison en Italie, le joueur de 23 ans avait l'embarras du choix. Plutôt que de foncer directement sur le plus gros salaire ou de céder aux louanges de forteresses européennes, le défenseur central a tenu à faire une étape intermédiaire, au Stade Rennais, qu'il gère pour le moment avec grand succès.

"Après la saison à Bologne, il y avait des gros clubs de Série A et l'intérêt de grands noms. Je savais que la deuxième saison était la plus difficile, celle de la confirmation, et je l'ai réussie en me mettant en difficulté en signant en Italie, un championnat dans lequel les jeunes reçoivent rarement beaucoup de temps de jeu. Je me suis demandé si je faisais une deuxième année de confirmation à Bologne, mais Rennes était l'étape parfaite. Il y avait la Coupe d'Europe, mais pas la pression que l'on connaît dans les grands clubs italiens, au PSG ou à Marseille."

Arthur Theate

Je reste à Rennes ! Si on n'avait pas été européens, je serais quand-même resté"

En pleine progression linéaire, Arthur Theate est conscient que disputer l'Europa League avec le Stade Rennais demeure un nouveau pas dans sa carrière. Son avenir ? Un club qui jouera le top chaque année, mais il n'est pas pressé !

"La prochaine étape, je veux aussi que ça soit une progression. Je pense que je voudrai jouer le top chaque année. Si aucun club ne peut m'offrir ça, je resterai à Rennes. Pour la saison prochaine ? Oui, je reste à Rennes. On est dans un cadre différent de l'année dernière, on est européens et c'est important pour un jeune comme moi de jouer l'Europe. Si on n'avait pas été européens, je serais quand-même resté à Rennes pour partir sur un projet réussi et non sur un échec."

La demande physique en France, l'aspect mental en Italie

Passé professionnel à Ostende, le défenseur central ajoute une corde à son arc à chaque transfert dans un grand championnat. Après l'apprentissage du football italien, la demande physique du championnat de France pousse Theate à s'améliorer quotidiennement.

"Le championnat français est physique. L'Italien était mental et tactique, ça l'est un petit peu moins en France mais il y a beaucoup de voyages, le pays est très grand. Je suis satisfait de ma première saison, hâte qu'elle se termine car j'ai joué énormément de matchs et c'est la première fois. Hâte que la suivante reprenne aussi, la Coupe d'Europe arrive et j'ai envie de jouer."

Jérémy Doku, en forme, tu ne peux pas défendre. C'est impossible."

Cette saison, Arthur Theate fait partie des joueurs de Ligue 1 qui fait le plus progresser le ballon via la passe. Une statistique assez impressionnante, expliquée par le style de jeu développé par Bruno Genesio et ses joueurs.

"A la base, je suis un nerveux qui aime impacter. Je dois m'adapter à mon équipe. A Rennes, on a des attaquants qui ont une qualité technique au-dessus de la norme. Jérémy Doku, en forme, tu ne peux pas défendre. C'est impossible. Ce ne sont pas aux défenseurs de faire la différence, mais à Rennes, on relance. Toujours. On joue un des plus beaux football de Ligue 1 en relançant depuis l'arrière, via des longs ballons ou autre pour trouver les attaquants. Et quand on a la possession de balle comme dans plus de 90% des matchs, cette statistique peut exister."

Lors du rassemblement de mars, Arthur Theate avait disputé 175 minutes sur les 180 possibles au poste d'arrière gauche, qu'il continue d'apprendre. Pour cette dernière trêve internationale de la saison, le même scénario conviendrait parfaitement au gaucher.

"Je compte prendre ce qu'on me donne. La dernière fois, c'était bien, les deux matchs titulaires. Ce n'était pas ma position, mais je pense avoir fait du bon boulot. Si le coach a besoin de moi là-bas, vingt ou trente ans arrière gauche, je le ferai sans problème. Cette polyvalence, un avantage ? Oui, je pense. Ça ajoute des flèches à mon arc" a conclu Theate, qui rejoindra Tubize et les autres Diables lundi prochain.