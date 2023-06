Officiel : Igor Vetokele file en Challenger Pro League

Igor Vetokele quitte gratuitement Westerlo et rejoint Lommel où il a signé un contrat jusqu'en 2026. L'attaquant âgé de 31 ans est la première recrue estivale du club limbourgeois.

L'international angolais (6 sélections) évoluait à Westerlo depuis l'été 2019. Auparavant, il a notamment porté le maillot de Saint-Trond, Charlton, Zulte Waregem, du FC Copenhague et du Cercle de Bruges. Cette saison, l'attaquant a dû se contenter d'un rôle de remplaçant à Westerlo où il a disputé 92 matches et inscrit 19 buts.

Our first signing of the summer.



Welcome to the Lommel family, 𝑰𝒈𝒐𝒓! 🤝💚 pic.twitter.com/WZhV6n0gxd