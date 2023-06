Loïs Openda pourrait battre tous les records

Si Openda aurait un accord avec Leipzig, il reste un accord à trouver entre les deux clubs. Une première offre de 25 millions a été refusée.

Selon Sacha Tavolieri, le RB Leipzig prépare une nouvelle offre pour Lois Openda. Les Allemands espèrent que le RC Lens acceptera 30 millions d'euros plus cinq millions d'euros de bonus. Par ailleurs, le Club de Bruges a imposé un pourcentage de revente de 12,5%.

Est-ce que ce sera assez ? Réponse dans les prochains jours.

