"Un TGV" : Saint-Trond annonce la signature d'un ancien espoir allemand

Frédéric Ananou est un canari. Le défenseur arrive en provenance de l'Hansa Rostock, en deuxième divison allemande.

Journée chargée à Saint-Trond : quelques heures après la signature de Bruno Godeau, les Trudonnaires ont annoncé la venue de Frédéric Ananou. Il s'agit d'un défenseur de 25 ans, en fin de contrat à l'Hansa Rostock.

Produit du centre de formation du FC Cologne, Ananou a vite été considéré comme un espoir du football allemand, collectant 13 sélections avec les U20 nationaux. Mais il s'est ensuite un peu perdu avec des passages à Roda, Ingolstadt et Paderborn avant d'arriver à Rostock.

Il a ensuite choisi la nationalité sportive togolaise, disputant quatre matchs amicaux l'an passé. Le directeur sportif André Pinto explique ce qui l'a poussé à le recruter : "La plus grande force d'Ananou est sa vitesse incroyable. Il était le joueur le plus rapide de la deuxième division allemande la saison dernière. Grâce à son rythme de travail et à sa présence physique, Frédéric est également très fort dans les duels en un contre un. Enfin, il est polyvalent : droitier, il peut évoluer comme défenseur central et comme défenseur latéral droit". Les attaquants de Pro League devront donc se lever tôt pour le passer en vitesse.