Officiel : Bruno Godeau retrouve rapidement un club en D1A

En fin de contrat du côté de La Gantoise, le défenseur central dépose ses valises chez les Canaris.

Bruno Godeau quitte donc La Gantoise et rejoint Saint-Trond. "Godeau connaît le championnat belge sur le bout des doigts", déclare le directeur sportif André Pinto sur le site du STVV. "Bruno a de l'envergure, il est fort dans les duels et possède une technique plus que correcte. Bref, c'est un défenseur solide. De plus, en tant que joueur expérimenté, il peut encadrer nos jeunes talents."

Le défenseur central (31 ans) passé par Zulte-Waregem, Westerlo, Ostende, Mouscron et La Gantoise a déjà disputé 230 matches en Jupiler Pro League.