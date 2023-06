Franky Van Der Elst ne comprend pas le choix de Tedesco : "Il n'a pas le niveau pour les Diables Rouges"

Mardi, le sélectionneur national Domenico Tedesco a dévoilé sa deuxième sélection pour les Diables Rouges. Franky Van Der Elst a été surpris.

Il y a un nom notable dans la sélection de Tedesco : Olivier Deman du Cercle de Bruges. "J'étais heureusement assis sur quelque chose de solide. Ce garçon a fait une bonne saison, mais en toute honnêteté : dire maintenant qu'il est digne d'être international, quand même pas", a déclaré Van Der Elst à Het Nieuwsblad.

Selon Van Der Elst, il n'a pas le niveau pour les Diables Rouges. "Pas pour le moment, non. Mais ce qui n'est pas, peut encore venir. Du fait que Tedesco lui a expliqué pourquoi il est là, on peut en déduire qu'il a été surpris lui-même."

Il s'agira de voir si les Diables Rouges, avec de nombreux absents cette fois-ci, peuvent reproduire ce qui s'est passé la dernière fois. "La dernière fois, les Diables Rouges ont joué deux bons matches, avec des choix tactiques corrects. Il a fait une bonne première impression, y compris dans sa communication : calme, réfléchi, il n'a rien à se reprocher par la suite".

Attendons de voir le temps de jeu qu'obtiendra Deman lors des matches contre l'Autriche et l'Estonie. "Deman. Ce n'est pas parce que je trouve cela surprenant que c'est un mauvais choix. Peut-être que dans un an, il ne sera plus du tout une surprise et on dira alors : bien vu, Tedesco !"