Simone Inzaghi : "On n'a pas mérité de perdre"

L'entraîneur de l'Inter Milan a tenu à féliciter ses joueurs malgré la défaite en finale de la Ligue des champions contre Manchester City (0-1) ce samedi soir.

Au micro de Sky Italia, l'entraîneur milanais Simone Inzaghi a tenu à saluer ses troupes. "Nous avons des regrets parce que la défaite, c'est ce qu'il y a de pire dans le sport. Mais je dois féliciter mes joueurs, ils doivent être fiers de leur campagne et de leur match ce soir (samedi). On n'a pas mérité de perdre, l'Inter a disputé une grande finale. Pour les supporters, c'est pareil, j'ai envie de les serrer dans mes bras un à un. Ils ont été parfaits à chaque moment de la saison, même quand c'était difficile. Ça aurait été génial de partager ce titre avec eux en battant la meilleure équipe de monde", a expliqué le coach lombard qui n'a pas non plus caché ses regrets par rapport aux occasions ratées par son équipe.

"Hier (vendredi en conférence d'avant-match), j'ai dit que je n'échangerais mes joueurs pour rien au monde, ce (samedi) soir vous pouvez comprendre pourquoi. Cette déception peut nous aider à grandir plus tard. Jouer une finale contre un tel adversaire... On a tiré sur la transversale, le ballon a failli franchir la ligne sur une autre occasion, à quelques millimètres près. Parfois, cela se passe comme ça. Mais encore une fois, mes joueurs peuvent être fiers d'eux après le match qu'ils ont fait."