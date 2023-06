Cette fois c'est la bonne

Le PSV espère finaliser l'arrivée de Noa Lang après la période internationale. Le club d'Eindhoven est en contact avec Noa Lang et espère qu'il rejoindra bientôt l'équipe de Peter Bosz, rapporte Voetbal International.

Le PSV est lié à lui depuis un certain temps et le club a également établi un premier contact. L'attaquant du Club de Bruges est considéré à Eindhoven comme le remplaçant de Cody Gakpo et devrait coûter environ 12 millions d'euros. Le PSV aura du mal à conclure l'opération, car plusieurs clubs sont à la recherche de Lang, âgé de 24 ans. Son ancien club, l'Ajax, par exemple, est également cité comme une destination possible.

Quoi qu'il en soit, Lang lui-même souhaite retourner aux Pays-Bas. "Au début, j'ai toujours dit non, mais je suis récemment devenu père, il faut donc en tenir compte. Peut-être qu'un retour dans un ou deux ans ne ferait pas de mal. Ce que j'ai fait au Club en trois saisons, si je l'avais fait à l'Ajax ou au PSV, je serais aujourd'hui dans un club européen de premier plan", a-t-il récemment déclaré à l'émission Kick 'T Met de Ziggo Sport.