Une nouvelle star de Premier League va rejoindre l'Arabie saoudite

N'Golo Kanté et Chelsea, c'est fini. Enfin presque puisque l'officialisation de son départ n'a pas encore été actée. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le Français devrait rejoindre Al-Ittihad avec à la clé un contrat de quatre ans.

Kanté devrait également toucher un salaire de 100 millions d'euros par an durant la totalité de son contrat. Les derniers détails seraient finalisés et l'officialisation devrait tomber rapidement.

Arrivé en 2016, N'golo Kanté quittera donc Chelsea après sept ans et plusieurs titres : champion d'Angleterre 2017, vainqueur de FA Cup 2018, Europa League 2019, Ligue des champions 2021, Supercoupe de l'UEFA 2021 et Coupe du monde des clubs 2021.

