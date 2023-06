Des U21 à titulaire, la progression fulgurante d'Aster Vranckx chez les Diables

Domenico Tedesco a décidé de faire confiance à Aster Vranckx ce mardi en le titularisant face à l'Estonie. Une grande première pour le jeune joueur de 20 ans, appelé suite au forfait d'Onana.

Certes, Vranckx ne disputera pas la rencontre d'ouverture de l'Euro avec les U21 ce mercredi face aux Pays-Bas. Mais le capitaine des Espoirs aura de quoi se réjouir : une première titularisation en Diable face à l'Estonie, après une montée au jeu contre l'Autriche quelques jours plus tôt.

"Je suis très content d'avoir été appelé, et d'avoir commencé en tant que titulaire", a déclaré Vranckx au micro de la RTBF.

Auteur de l'assist sur le premier but de Lukaku, Vranckx a semblé comme un poisson dans l'eau. "Ca rend les choses plus faciles pour moi de jouer dans une si bonne équipe. Avec des bons joueurs autour de moi. Tout le monde travaille pour figurer dans le 11. Je suis là pour tout donner. On verra ce qu'il se passera pour la suite."