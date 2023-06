Quelles ambitions pour Charleroi la saison prochaine ? La réponse de Felice Mazzù

De retour chez les Zèbres après un passage très compliqué à Anderlecht, Felice Mazzù à fait revivre un groupe à la dérive après le départ d'Edward Still.

Mazzù a réalisé son retour chez les Zèbres le 28 novembre dernier. A Charleroi, il a insufflé un nouvel esprit dans cette équipe, qui a manqué d'assez peu les play-offs 2 (la faute, notamment, à un match annulé des oeuvres des fans carolos contre Malines...).

Dans une interview accordée à Eleven Sports, Mazzù a d'abord évalué la saison réalisée par les Carolos. "Si on regarde le classement des 17 matchs que j'ai coaché en championnat, on termine 3e. C'est assez positif. Mais il reste encore cette déception de ne pas avoir participé aux play-offs 2."

Le coach se montre prudent et ne veut pas encore se fixer d'objectifs pour la saison prochaine. Quoique...

"Je n'ai pas envie de parler d'objectifs aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Pas d'objectifs en termes de résultats et de classement. Par contre, on doit avoir de l'ambition. On sait que Charleroi a eu l'habitude dans le passé de participer aux play-offs. Donc, on doit avoir cette ambition. J'ai envie de placer comme objectif d'avoir un groupe qui a envie de travailler ensemble, de s'aimer, de s'apprécier."