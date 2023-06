Du changement dans l'organigramme du Standard

Un départ est à signaler du côté de 777 Partners, propriétaire du Standard. Juan Arciniegas, administrateur du club et Managing Directors de l'entreprise américaine, quitte ses fonctions.

La Dernière Heure nous informe cette semaine que Juan Arciniegas, administrateur du Standard de Liège et Managing Director de 777 Partners, quitte ses fonctions. Il ne sera pas remplacé dans l'immédiat.

Juan Arciniegas avait un poste important chez 777 puisqu'en plus d'être Managing Director, il occupait les fonctions de Co-Head of Sports, Media, and Entertainment. Il avait intégré le CA du Standard lors de la reprise du club par 777 Partners, en compagnie des dirigeants Steve Pasko et Josh Wander.