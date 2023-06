Vincent Kompany va-t-il à nouveau faire son marché en Pro League cet été ?

Vincent Kompany et Burnley préparent la saison pour performer en Premier League. Avec une nouvelle injection de renforts made in Pro League ?

Manuel Benson, Anass Zaroury, Vitinho, Josh Cullen, Samuel Bastien l'été puis Lysle Foster, Ameen Al-Dakhil et Enock Agyei l'hiver : Vincent Kompany n'a pas hésité à activer le filon Jupiler Pro League pour renforcer Burnley la saison passée. Bis repetita lors des semaines à venir ? C'est ce que l'on pourrait penser au vu de la promotion du club en Premier League, qui devrait amener de nouveau renforts pour se pérenniser à l'échelon supérieur.

Pourtant, c'est l'inverse qui pourrait se produire. Après ses deux premiers mercatos à la tête de l'équipe, Kompany a façonné son noyau selon ses exigences et ne serait pas enclin à bouleverser son groupe. Dans une interview accordée à Gary Neville dans son émission The Overlap, il déclare : " Nous n'irons pas chercher un joueur un peu meilleur sur le marché. Non, nous avons encore trop de joueurs avec une marge de croissance pour cela. Cependant, nous sommes toujours à la recherche de joueurs à potentiel".

Si l'un ou l'autre coup n'est pas à exclure, la tendance serait donc à la stabilité pour une équipe qui a survolé la Championship. D'autant que Burnley a déjà enregistré trois transferts entrants lors de ce mois de juin.