📷 Les premières images du mariage de Thibaut Courtois

Suite à la décision de Tedesco de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku lors du match contre l'Autriche, Courtois avait claqué la porte de l'équipe nationale, prétextant (?) une blessure au genou et remettant en cause les propos de son sélectionneur.

Dans la foulée, Courtois finalisait la préparation de son mariage avec sa compagne, Mishel Gerzig.

Les deux personnalités se marieront ce lundi près d'Antibes. Les festivités ont commencé ce week-end, à Cannes.

Parmi les invités, on retrouve Florentino Perez, Luka Modric, Karim Benzema, mais aussi des anciens coéquipiers de Courtois à Genk tels que Daniel Toszer et Elyaniv Barda.

💍 Thibaut Courtois is going to get married in Cannes to his partner Mishel. pic.twitter.com/ep7KjzNjDr