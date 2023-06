Colossale perte financière pour le Club de Bruges !

Le Real Valladolid a officiellement conclu l'arrivée de Cyle Larin (28 ans). L'attaquant canadien, prêté par le Club Brugge, a signé un contrat pour 1,5 million d'euros.

Cette somme fait partie de l'indemnité de transfert convenue dans le contrat de Larin, ce qui signifie que le Club de Bruges subira une perte financière importante.

Ayant échoué à faire ses preuves au Club Brugge, Larin a été prêté au Real Valladolid. Le prêt incluait une indemnité de transfert de 1,5 million d'euros. Selon Transfermarkt, la valeur actuelle de Larin, âgé de 28 ans, s'élève à 8 millions d'euros.

Bien que Larin ait signé un contrat de deux ans avec le Real Valladolid, le club envisage de le vendre immédiatement pour un montant plus élevé. Le Valladolid a été relégué de la Primera Division cette saison, et Larin a fait forte impression en tant qu'attaquant central. Il a marqué huit buts et délivré trois passes décisives en 19 matchs de Primera Division.