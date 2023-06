Mathijssen voit le verre à moitié plein : "Quel que soit le résultat demain, l'objectif est quasi-atteint"

La Belgique peut prendre la porte dès les poules ce mardi si elle ne bat pas le Portugal. Mais Jacky Mathijssen veut voir le verre à moitié plein.

À la veille de Portugal - Belgique, Jacky Mathijssen faisait d'abord le point sur la forme du groupe, qui souffre de petits bobos. "La bonne nouvelle, c'est que personne n'est out pour le match. Il y a de la fatigue, des doutes, oui", reconnaît-il. "Nous allons devoir faire des choix, certains peuvent peut-être jouer 45 ou 30 minutes et nous verrons ça après l'entraînement de ce soir".

Le troisième match de ce groupe A sera presque un match à élimination directe. "Ce sera un 8e de finale avant la lettre, oui. Et face aux Pays-Bas, le niveau était déjà presque une finale. Portugal - Pays-Bas aussi était d'un niveau très élevé", pointe Mathijssen.

Mission (presque) accomplie ?

"Peu importe ce qui se passe demain, nous nous sommes mesurés au top européen et avons montré durant ce tournoi que l'avenir du football belge était là", continue le sélectionneur des Espoirs. "Cinq joueurs étaient en équipe A et pourraient être ici ; certains sont ici et ont déjà joué en A. Je ne peux pas être déçu de ce tournoi, car mon objectif est d'assurer l'avenir du football belge, et il est assuré".

Une déclaration étonnante, qui ne colle pas vraiment avec les ambitions belges, à savoir aller chercher un ticket pour les Jeux Olympiques. "Nous demeurons ambitieux", nuance Jacky Mathijssen. "L'objectif n'est pas que demain soit le dernier match. Mais notre mission est presque accomplie. Maintenant, il faut aller chercher cette victoire. Ca reste possible".

Ce sera un match très difficile, face à un Portugal également présenté comme favori, mais les Espoirs devront surtout rester calmes. "Ce match allait de toute façon être difficile, mais les résultats ont peut-être été différents que ce qui était attendu avant le tournoi", concède le coach des U21 en conclusion. "Face à la Géorgie, la jeunesse a pris le dessus sur la discipline, et c'est logique. Il faudra éviter ça et retrouver ce qui fait notre force".