Triste issue pour ce joueur de l'Antwerp

Surprise ce jeudi du côté de l'Antwerp. L'ailier gauche Viktor Fischer a mis un terme à sa carrière. C'est le club anversois qui l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

Arrivé en Belgique à l'été 2021 afin de se relancer, Fischer aura souffert d'une énième et grave blessure. Il était prêté à l'AIK depuis l'hiver dernier. "La raison (de cette retraite) est une blessure persistante. Fischer a été prêté par le RAFC à l'AIK en Suède jusqu'à la fin de l'année civile. À sa demande, les contrats avec les deux clubs seront rompus d'un commun accord", explique le communiqué.

Considéré comme un vrai talent lors de sa période à l'Ajax Amsterdam, le Danois met ainsi un terme à une carrière qui laissera un goût amer.

Viktor Fischer (29) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Aanleiding is een aanslepende blessure. Fischer werd door RAFC tot het einde van het kalenderjaar uitgeleend aan AIK in Zweden. Op zijn vraag worden de contracten met beide clubs in onderling overleg verbroken. pic.twitter.com/hCo4abHo2x