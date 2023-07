Un talent d'Anderlecht veut se montrer à Brian Riemer et espère intégrer le noyau A la saison prochaine

Milieu de terrain de 18 ans, Tristan Degreef a disputé ses premières minutes professionnelles avec le RSCA Futures la saison dernière. Présent au stage avec le noyau A, il espère bientôt intégrer les troupes de Brian Riemer.

Le stage d'avant-saison est toujours l'opportunité parfaite pour tester de nouveaux joueurs, notamment des jeunes. Depuis samedi, le Sporting d'Anderlecht est en stage en Autriche avec, dans ses valises, trois nouveaux joueurs issus de l'académie : Luca Monticelli, Ismaël Baouf et Tristan Degreef.

Le dernier cité, qui a disputé ses premières minutes professionnelles la saison dernière en participant à huit rencontres avec le RSCA Futures, espère désormais convaincre Brian Riemer et intégrer le noyau A. Dans une interview accordée aux médias du club, c'est le discours qu'a tenu le joueur de 18 ans.

"Nous nous entraînons depuis trois ou quatre semaines maintenant, donc la confiance en soi grandit. C'est un honneur d'avoir la chance de partir en stage avec le noyau A. Les joueurs et l'entraîneur me connaissent peut-être un petit peu depuis la saison dernière, où j'ai joué avec les Futures. Je dois saisir toutes les opportunités, je veux me montrer en pré-saison et convaincre l'entraîneur."

S'il commencera probablement le prochain exercice en Challenger Pro League, Tristan Degreef a la chance d'évoluer dans un club qui aime particulièrement lancer ses jeunes. Un joueur que l'on pourrait donc voir la saison prochaine sur les pelouses de Jupiler Pro League.