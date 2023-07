Romelu Lukaku va pouvoir se réjouir

Chelsea et l'Inter Milan sont en train de se rapprocher d'un accord pour la vente de Romelu Lukaku, selon TalkSport. La dernière offre de l'Inter s'élèverait à environ 30 millions d'euros. Le Chelsea FC espère obtenir davantage et vise 45 millions d'euros.

L'équipe de Mauricio Pochettino a déjà rejeté deux offres de la finaliste de la Ligue des champions. Lukaku a clairement exprimé son souhait de rester à l'Inter après avoir refusé une offre de l'Arabie saoudite.

TalkSport rapporte que Pochettino souhaite que tous les préparatifs et les problèmes de transfert soient réglés avant le départ de son équipe pour les États-Unis lundi. De son côté, Chelsea a déjà laissé partir 25 joueurs, dont plusieurs joueurs majeurs de l'équipe première.

Mais Lukaku, ainsi que des joueurs comme Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi et Malang Sarr, sont toujours dans les limbes. Chelsea a souffert des effets d'un effectif surchargé lors de la campagne 202/23, au cours de laquelle il a dépensé plus de 600 millions de livres sterling et terminé 12e.

Pochettino voudra se concentrer uniquement sur les joueurs qui font partie de ses plans à long terme alors que les Blues commencent à se préparer pour la nouvelle campagne.