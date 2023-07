"Ils avaient vraiment l'air de ne pas vouloir être là" : les Diables de Leicester poussé vers la sortie par... leurs supporters ?

Descendu en Championchip, Leicester vient de débuter sa préparation et disputait une rencontre amicale, ce samedi, face à Northampton Town. Trois Diables au rayon des titulaires : Wout Faes, Dennis Praet et Timothy Castagne.

Depuis la relégation, les trois Belges veulent quitter les Foxes, mais n'ont pas encore reçu d'offre suffisament alléchante que pour faire leurs valises. Malgré la passe décisive de Castagne sur le seul et unique but de la rencontre, on ne peut pas dire que les trois joueurs aient convaincu leurs supporters.

"Praet et Castagne ont été assez médiocres" ou encore "Dennis Praet et Castagne avaient vraiment l'air de ne pas vouloir être là aujourd'hui" peut-on lire sur les réseaux sociaux de la part des supporters de Leicester.

Dennis Praet and Castagne really looked like they didn’t want to be there today.



If they don’t, we need to move them on and fast 💨